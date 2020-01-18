Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk olurken, ilk devre 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İlk 45 dakikayı Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Maç oynanırken oyunun çok durduğunu vurgulayan Rıdvan Dilmen, "Oyun oynanırken o kadar çok duruyor ki... Bazen hiçbir şey olmayınca da yere atıyorlar. Fatih Terim de haklı, bir sarı kart oluyor, 40-50 saniye geçiyor. Gaziantepli oyuncu sakatlandı. Allah şifa versin. Ancak şöyle bir durum var. Ataktayken ayakta, top Fenerbahçe'ye geçti yere yattı." dedi.

Ersun Yanal'ın Rodrigues hamlesi yapması gerektiğini ifade eden Dilmen, "Fenerbahçe rakibi düşünürken kendi adına üretken olamadı. Bu kadroyla üretmeniz zaten zordu. İlk yarının sonuna doğru taktiksel değişikliğe gitti Ersun Yanal. Şimdi önde ekarte edebilecek oyuncu lazım, yani Rodrigues. Atlet oyuncu lazım. Beraberlik iyi değil." diye konuştu.

Serdar Aziz ve Vedat Muriç'in pozisyonlarını yorumlayan Dilmen, "İlk yarıda 5 sarı kart oldu. Fenerbahçe'nin 2 pozisyonu var, biri Serdar Aziz'in kafa vuruşu, gol yapmalıydı bence. Biri de Vedat Muriç'in kafa vuruşu, mümkün olduğunca şiddetli vurdu." ifadelerini kullandı.

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