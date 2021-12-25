TRT Spor’da Galatasaray - Antalyaspor karşılaşmasını değerlendiren usta yorumcu Rıdvan Dilmen, “Galatasaray'ın lider oyuncuya ihtiyacı var ama lider oyuncusu da var; Feghouli. Fizik olarak kötü olmadığı sürece hem tecrübesi, hem bitiriciliği, hem de skor değiştirici özelliğiyle Feghouli 1. oyuncu olmalı. 1 kere pozisyona girdi işi bitirdi.” sözleriyle yıldız futbolcuya methiyeler dizdi.

Galatasaray taraftarıyla ilgili de yorumlarda bulunan Dilmen, “İçeride Galatasaray taraftarının rağbet göstermediği bir maç. İstanbul'da son 15-20 günün en güzel havası var üstelik. Büyüklerin ligdeki durumu seyirciyi kaçırıyor. Son yılların en az seyircili maçlarından biridir” sözleriyle stadyumda bulunan az seyirci sayısına da eleştiride bulundu.

Karşılaşmayla ilgili analizlerine devam eden Rıdvan Dilmen, "Galatasaray taraftarı maça rağbet göstermedi ligdeki durumundan dolayı seyirciyi kaçırıyor. Bu da oyunu etkiledi. Klasik tek kale Galatasaray değil de kontra ataktan gol geldi. Feghouili öyle attı. Antalyaspor son paslar hariç ceza sahasına çok rahat geldi.” sözlerini ifade etti.