Beşiktaş, Süper Lig'in 25. hafta açılış maçında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı. Usta yorumcu Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

'Beşiktaş çok doğru bir tercih yaptı'

Beşiktaş Yönetimi'nin Abdullah Avcı'nın ardından takımı Sergen Yalçın'a emanet etmekle doğru bir seçim yaptığını vurgulayan Dilmen, "Sergen Yalçın öncesi ve Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş. Oyun anlayışında farklılık var. Beşiktaş çok doğru bir tercih yaptı. Beşiktaş bir hedefi varmış gibi oynuyor. Oyuncular sürekli maçın içindeler, sürekli öne oynama istekleri var." dedi.

'Koray Gencerler benim baktığım kadar zaman ayırmadı'

Ankaragücü'nün penaltı beklediği pozisyonu yorumlayan Dilmen, "Sedat'ın pozisyonunda, ben Arda Kardeşler gibi kartla giderdim, Koray Gencerler olsaydım VAR'daki, detaylı bakardım. Karius'un penaltı yapma amacı yok ama kayarak gidiyor ve dizinin Sedat'ın sağ ayağına geldiğini gördüm. Penaltı olduğunu düşünüyorum. Tabi ben detaylı bakarak bunu gördüm. VAR'daki Koray Gencerler benim baktığım kadar zaman ayırmadı." diye konuştu.

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

"Sergen Yalçın potansiyel bir Fatih Terim"

"Süper Lig'de bu sezon 37 tane teknik adam değişmiş daha 10 hafta var 41 tane olur. Neden bunu anlattım? Abdullah Avcı zaten yarışa 1-0 mağlup başlamıştı. Her camia kendi Fatih Terim'ini çıkarmak istiyor. Sergen Yalçın'da potansiyel bir Fatih Terim. Sergen bir de şöyle bir Beşiktaşlı, dört büyüklerin hepsinde oynamış. Başakşehir maçı dışında 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Sonuçta takım şu çizgiyi gördü. Arzu ve istek iyi. Oyuncularda hep bir arzu ile oynamaya çalışıyorlar. Buraya herhangi bir antrenör gelse bu etkiyi yapamazdı"

"Bana göre tam zamanında geldi"

"Bana göre Sergen Yalçın, 1972 doğumlu tam zamanında geldi. Eksikleri yok mu evet var ama oyunu tutma konusunda bana göre eksikleri var. "















