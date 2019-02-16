Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, evinde Konyaspor'u konuk ederken karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Fenerbahçe efsanesi Rıdvan Dilmen, ilk 45 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe full bir statta oynuyor. Önde Moses, Valbuena ve Zajc ile ofansif başladı. Konyaspor bunu bekliyordu. Sonra denge kuruldu. İki tane VAR'lık olay oldu. Skrtel'in de pozisyonu kritik."

'Jailson'un pozisyonu penaltı değil'

"İnsan futboldan soğuyor, ben soğuyorum. Jailson'un pozisyonu penaltı değil. Belki de FIFA kurallarında penaltı, bilemiyorum, ben oyuncu gözüyle bakıyorum. Skrtel'in pozisyonunda darbe yok. Darbe olsa, Konyasporlu futbolcu şu an hastandeydi. Sarı kart doğru."

'Gidip bakmana rağmen kırmızı kart gösteriyorsun!'

"Jahovic için açık oturum, kapalı oturum yapıyorsun. Orada ayağı Türkiye'nin en hızlı oyuncusu Onyekuru kaçıramaz. Gidip bakmana rağmen kırmızı veriyorsun. Son haftalarda Ali bey ve Semih Bey konuştu. Şu pozisyonun Yıldırım Demirören ile ne alakası var?"