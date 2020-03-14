Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında Konyaspor-Fenerbahçe maçının devre arasında mücadeleyi değerlendi.

'Cankurtaran Fenerbahçe'

Rıdvan Dilmen, "Oyuna bakarsanız Konyaspor için Fenerbahçe maçı 'cankurtaran' gibi oldu. Fenerbahçe ligin sonuncusu Kayserispor'a kaybetti. Antalyaspor'a karşı bir beraberlik bir yenilgi aldı. Konyaspor takımı daha iyi oynuyor. Fenerbahçe üretemeyip sadece yana oynuyor" ifadelerini kullandı

"Fenerbahçeliler ızdıraptan kurtuldu"

Dilmen, "Konyaspor takımı daha üretken. Fenerbahçe hemen hemen hiçbir şey yapmadı. Maçı izlemeyenler bir şey kaybetmedi, ızdıraptan kurtuldu. Fenerbahçe muhtemelen ikinci yarı başında iki değişiklik yapacaktır. Bu arada Selim'in ikinci sıra karttan atılması lazımdı"