Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Kayserispor ve Göztepe - Trabzonspor maçlarının ardından açıklamalarda bulundu. NTV'de yayınlanan %100 Futbol'da konuşan, Guilherme ve Ozan Tufan'ın direkt kırmızı kart gördüğü pozisyonları yorumlayan Dilmen, "Ozan Tufan'ın pozisyonunu futbol oynamamış kişiler anlamayabilir. Hakem çok yakındı ve doğru karar verdi. Onu TV ekranından izlersen farklı görürsün. Eğer öyle bakarsan bütün maçlar 6'ya 6, 7'ye 7 biter. Oyuncu kalmaz sahada. Guilherme kart gördü ama atılabilir, hemen alacaksın. Hünerleriniz böyle belli olacak.'' diye konuştu.

Trabzonspor'un ilk yarım saat harika oynadığının altını çizen Dilmen, ''İlk yarım saatlik bölümde daha farklı bir skor elde edebilirlerdi." diye konuştu.





'Bu takımı Emre Belözoğlu çıkarmıştır'

Maç kadrosunun Emre Belözoğlu'nun yaptığını düşündüğünü belirten Dilmen, ''Başka isimler konuşulurken bir anda Tahir Hoca geldi. Tahir hoca benim futbolcumdu. Kendisi çok düzgün bir adımdır. Çok da iyi fubolcuydu. Bu takımı Emre Belözoğlu çıkarmıştır. Kendisini de oyuna Emre sokmuştur. Bu Tahir hocaya saygısızlık değildir. Bir günde kadroyu Tahir hoca çıkardı dersek doğru olmaz.'' diye konuştu.

'Kayserispor beraberliğe üzülecekken eli boş döndü'

Altay Bayındır'ın farkı önlendiğinin altını çizen Dilmen, ''Fenerbahçe geç değişiklik yaptı. Altay direndi ve farkı önledi. Kayserisporlu futbolcuların beceriksizleri ve şımarıklıkları skoru değiştirmedi. Kayserispor beraberliğe üzülecekken eli boş döndü.'' ifadelerini kullandı.