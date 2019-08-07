Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Vedat Muriç'e ayrı bir parantez açan Dilmen şu ifadeleri kullandı:

Herkes gibi kendime göre futbol görüşlerim vardır. Ben de pek oyuncularda yanılmam. Özellikle 22-23 yaşlarındaki oyuncuda yanılmam. Daha küçük yaşlardaki futbolcular için olabilir ancak bu yaşlardaki futbolcularda düşüncemde yanılmam. Ancak Vedat Muriç'te yanılgıya düşmedim değil. Acaba iki lig arasında sıkışmış bir santrfor mu diye düşündüm. Ancak benim de hiç beklemediğim kadar olağanüstü bir çıkış yaptı. Ve iyi tarafı da kalmıyor. Devamlı ekliyor üstüne bir şeyler.

Giresun'da oynarken de belli ki fizik kapasitesi iyi bu futbolcunun. Neyi eksikti. Top saklaması diyelim. Veya sürati nasıl, hızı nasıl, kafa topları boyuna rağmen bana etkili gelmedi o dönemlerde. Şimdi ise bunları hep geliştirdiğini görüyorum.

Korkunç özverili bir oyuncu. Günümüz futbolunda da hem uzun santrfor olacaksınız, ki uzun santrforlar pek rağbet edilmiyor artık gezgin santrforlar seçiliyor, hem de gezgin olacaksınız. Vedat Muriç gezginliğini sadece sağa sola değil orta sahaya da gelerek gösteriyor.

Maç devamlılığı, 90 artılara kadar hiç bırakmayan, özellikle yardımlaşmayı çok yapan, bence etrafındakilerin daha çok gol atacağı bir yıldız adayı olarak görüyorum. Yıldız demiyorum. Fenerbahçe'de banko oynar, çok da iş yapar ama daha da ileriye gidebilir. Çünkü fizik gibi cezbedici özellikleri var.

Şimdi milli takımda yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Ben Fenerbahçe'nin çok önemli yıldızlar aldığını, yetenek olarak daha da yetenekli futbolcular aldığını ama bu kadar verim alabilecek bir santrfor almadığını düşünüyorum. Çok önemli bir transfer yaptı. Maliyeti de çok yüksek gelmedi bana açıkçası...