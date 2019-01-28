Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 2'nci ve 31'inci dakikalarda Mehmet Ekici ile 86'ncı dakikada Mehmet Topal kaydetti. Konuk Evkur Yeni Malatyaspor'un gollerini ise 28'inci dakikada Mina ve 45+3'üncü dakikada Donald kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Ülker Stadı'nda hedefte Comolli var: Evine dön Damien!

Karşılaşmanın 90 dakikasını Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin son durumunu açıklamalarda bulunan Dilmen, "Dünya tersine döndü. Eskiden Fenerbahçe şampiyonluğa oynardı, Yeni Malatyaspor küme düşmeme mücadelesi verirdi. 'Fenerbahçe 3 Temmuz'u yaşamış, Kurtuluş Savaşı'nı yaşamış. Bugünler neymiş? İki maç kaybetse, 7 maç kazanır kimse bir şey anlamaz. Fenerbahçe böyle bir takımdır. Şu an Türkiye'de herkesin konuştuğu şey Fenerbahçe. Fenerbahçe hayattır. Fenerbahçe'nin tehlikeli yerden birkaç hafta sonra çıkacağını düşünüyorum. Bir Fenerbahçe taraftarının ruh halini düşünebiliyor musun? Geçtiğimiz haftalarda psikologların en iyi müşterilerinin Fenerbahçeliler olduğunu söylemiştim. Şimdi kardiyologların en iyi müşterileri olduğunu söylüyorum.'' diye konuştu.

Neustadter'i Başakşehir'in istediğini açıklayan Dilmen, 'Başakşehir devre arasında Fenerbahçe'den Roman Neustadter'i istedi. Fenerbahçe'nin istemediği oyuncuyu istedi. Neden? Ayağı topla iyi... Bildiğim kadarıyla Ersun Yanal, Adebayor'u düşünmüyor. Ama son dakika bir şey olursa bilemiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Guilherme'nin yaptığı hareket Fenerbahçeli futbolcuları çıldırttı!

Haberin fotoğrafları için tıklayın Fenerbahçeli taraftarlardan sert tepki: Çubukluyu çıkarın çıplak oynayın!