Spor Toto Süper Lig 20. hafta karşılaşmasında Alanyaspor, evinde ağırladığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 90 dakikasını Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Feghouli, Mitroglu ve Onyekuru'nun daha istekli olması gerektiğini belirten Dilmen, "Mitroglou değil ilk yarıda Malkoçoğlu olsaydı bile bir şey yapamazdı. Feghouli, Mitroglu ve Onyekuru'nun ileride bir şey yapma şansı yok. Onyekuru ve Feghouli adam kovalamıyor.'' diye konuştu.

'İlk sebep Belhanda'

"Ndiaye çizgiye yardımcı olmuyor. Belhanda zaten hiç yok, Ceyhun'un markajından kurtulamadı. Galatasaray'ın mahkum oynamasında ilk sebep Belhanda."

'Senin ne işin var orada?'

"Djalma Campos'un vuruşu inanılmaz bir gol oldu. Muslera da devre oldu sanmış, senin ne işin var penaltı noktasının oralarda. Muslera golü hatalı yedi."

1-1'lik skorla berabere tamamlanan karşılaşmanın ardından Rıdvan Dilmen şu yorumda bulundu:

'Altın değerinde 1 puan'

"Maçın kırılma anı, Mariano'nun adalesinin çekmesi. 18. dakikada orada her şey değişti. Oyuna göre Galatasaray için altın değerinde 1 puan. Galatasaray evinde paramparça yapar, her maç favori çıkar. Ama deplasmanda Onyekuru önlemini alırlarsa, bir de önde baskı yaparlarsa zorlanır."

'Sergen Yalçın bir gün Beşiktaş'ın başına gelecek!'

Dilmen, teknik direktör Sergen Yalçın hakkında flaş ifadeler kullandı:

"Sezon başındaki Alanya'dan eser yok. Şahane bir teknik direktörleri var. Tebrik ediyorum. Kendi sahalarında her takımı yenebilirler. Türkiye'de bir Sergen Yalçın gerçeği var, yeter ki uzun vadeli olsun. Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, dönüp dolaşıp bu antrenörler konuşuluyor. Beşiktaş, Şenol Güneş için 3 sene daha sözleşme önerdiğini açıklamıştı ama Şenol hocam teklif almadığını söyledi. Bir gün Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başına gelecek. Bazıları ölümden korkmuyor, gol yemekten korkuyor. Sergen Yalçın'ın farkı burada."