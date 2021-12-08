Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile "Az Önce Konuştum" programının bugünkü konuğu Rıdvan Dilmen oldu.

Beşiktaş 'ın düşüşü ile ilgili konuşan Dilmen, "Kulübün ve oyuncu grubunun hatta teknik direktörün bir enerji düşüklüğü oluyor muhakkak. Çok fazla oldu Beşiktaş'ta bu. Şunu görüyorum maçı izlerken. Direnç ve mental olarak belki de Beşiktaşlı oyuncular eyvah beni mi oynatacak hoca diyor olabilir. Oyuncu oynamak istemez mi? Çok ister. Ama sorumluluk alamamaz durumuna gelmişler. Oyuncular mental olarak çok zor durumdalar. Beşiktaş'ın ciddi bir molaya ihtiyacı vardı ama tren kaçtı. Beşiktaş ne Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacak kadar büyük kadrosu var. Ama bu kadar puan farkını yiyecek kadar da kadrosu yok" dedi.

Nihat Özdemir'in istifa etmesi gerektiğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Bence TFF Başkanı değişmeli. Ben Nihat Özdemir'i tanıyan bir insan olarak söylüyorum, kötü niyetli söylemiyorum. Son günlerdeki tartışmaları da görüyoruz. Bir güven problemi fazlasıyla var. Ben yine söylüyorum kurullarıyla birlikte adil olmadığı gerçeği var. Şeffaflık olmalı. Bu dengesizliği herkes görüyor. Sonuçta Nihat bey sağlığına bakıp, işine gücüne bakmalı. Ben şunu anlamıyorum, koltuk önemli herkes için. Ama bırakamıyorlar demek. Sanki bıraktırmayanlar var" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın tekrar dönüp dönmeyeceği ve Fenerbahçe konusuna da değinen Dilmen, "Şu an bu konu hakkında yorum yapmam doğru değil. Çünkü ben Fenerbahçe başkanı kim olursa olsun severim. Onları insan olarak sevmemin dışında Aziz de Ali de Ahmet de farketmez. Benim için Fenerbahçe başkanı benim başkanımdır. Olur mu olmaz mu onu bilemem. Ben ilk kez bu yıl doğru transferler yapıldığını düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin 2-3 sene ligde çok iddialı olacağını düşünüyorum. Bu sene şampiyonluk şansı az." dedi.