Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Denizlispor maçının ilk yarısını değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in ilk yarı yorumu:

Galatasaray gol atana kadar hücum oynayan ve golden sonra da pres yapan, konsantrasyonu yüksek bir takımdı. Galatasaray hep önde baskı yapmaya çalıştı.

Emre Akbaba'nın yaptıkları tam bir forvet arkası koşuları. Bu tip goller atıyor. Bir silah geldi, bir problem çözücü geldi. Çok sükürler olsun ki sahalara döndü, çalıştı. Belli ki karakteri düzgün bir arkadaş. Problemli Belhanda'dan Emre'ye geldi Galatasaray.

Fatih Terim kadroyu sadece gençleştirmedi aynı zamanda çabuk oyuncular getirdi. Onyekuru gelince daha da hızlı olacaklar.

Falcao 3-4 hafta sonra kendisini bulacaktır. Henüz ritmini yakalamış değil.

Galatasaray'a bir stoper transferi şart gibi geliyor.

Henüz maç bitmedi. Galatasaray mutlaka ikinci golü bulmak zorunda. Oyunun son bölümüne 1-0'lık skorla girdiğin zaman psikolojik etkenler çıkıyor o zaman.