Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı Türk Telekom Stadı'nda konuk ediyor. Corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelenin ilk devresi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, ilk 45 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Zevksiz bir ilk yarı olduğunu belirten Dilmen, ''İlk yarı bitince 'Oh' dedik. Fazla pozisyon yok. Ne izliyoruz biz?'' dedi ve ekledi: Fazla pozisyon yok. Galatasaray oyun formatında değişiklik yapmıyor ama savunmada 3'lü oynuyor. Donk bile bazen Lemina'nın önünde oynuyor.''

'Bu tip oyunculara topu atınca, kayıyor'

''Duran top Galatasaray'ın silahı, yapamadı. Altı pastan auta attığı bir pozisyon var Donk'un, atması lazımdı, auta attı. 5 metre etrafında kimse yok, bomboş. Beşiktaş alan savunması yapıyor. Onyekuru, hem orta sahadaki pas üstünlüğüne, hem de ıslak zemine takıldı. Bu tip oyunculara topu atınca, kayıyor. Galatasasaray pas oyununu oynayamadığı için, araya atamadı."



