Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İlk 45 dakikayı ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

"Fenerbahçe kafasında sezonu bitirmiş." diyen Dilmen, taraftarın bu durum nedeniyle çok mutsuz olduğunu belirtti.









'Bu maçtan sonra da bizi ızdırap bekliyor'

Fenerbahçe'nin oyun karakterini değiştirmesi gerektiğini belirten Dilmen, "Gol atan kazanıra doğru gidiyor maç. Bu maçtan sonra da bizi ızdırap bekliyor. Fenerbahçe için prestij maçı.'' dedi ve ekledi:

'Futbolu yorumlamak da böylesi bir maçta'

"3 dakikalık özet hazırlayacak arkadaşlar için kötü bir ilk yarı oldu. Futbolu yorumlamak da böylesi bir maçta zor. Ligimizdeki en kısır maçlardan biri. Fenerbahçe adına 'Bu kaçar mı?' dediğimiz pozisyon yok. Aynı şey Yeni Malatyaspor için de geçerli."

'Fenerbahçeliler mutsuz'

"Simon Falette'i aramıyorum, Luiz Gustavo nerede oynarsa oynasın. Fenerbahçeliler mutsuz, bunu tahmin edebiliyorum. Oyun tat vermiyor. Pandemi sonrası adele sakatlıkları, yaprak dökümü devam ediyor."







