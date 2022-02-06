Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'e 1-0'lık skorla mağlup oldu. Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, dün oynanan maçla ilgili olarak sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Dilmen'in yorumları:

Öncelikle dünkü oyun sürpriz değil. Bu sadece Başakşehir’in iyi oyunculardan kurulu organize bir takım olmasından dolayı değil. (ki dün beklentinin altında bir Başakşehir vardı) Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’yi adeta ezbere bilmesi de önemli tabii ki.

Ancak en önemlisi, her zaman söylediğim gibi, büyük külüplerimizin ligin ilk yarısında zirveden uzaklaşınca HAVLU ATMASI! Havlu atmış takımın oyuncu grubunu hazırlamak çok zor. Hep söylerim; sezonu bir ileri iki geri tamamlarlar.

Fenerbahçe adına elde iki tane kupa var: Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası. Bu maçlarda oyuncuların biraz daha fazla konsantre olacağını düşünüyorum. Kaldı ki; Galatasaray ’ın elendiği kupada favori gözüken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan en az birisi final oynar.

Yine söylüyorum; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’tan ligde istikrar beklemek hayal olur ki bu da Türk futbolunun ve büyük kulüplerimizin yıllardır en büyük handikapıdır.

Son olarak Fenerbahçe adına şunu söyleyebilirim: DÜĞME BAŞTAN YANLIŞ İLİKLENDİ!





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