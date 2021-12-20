Fenerbahçe 'nin eski futbolcusu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Sportif Direktörü olacağına dair çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe Sportif Direktörü olacağına dair çıkan haberleri yalanladı.

Rıdvan Dilmen'in açıklaması şöyle;

Bugün bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında Başkanımız Sayın Ali Koç’un şahsıma Sportif Direktörlük teklif ettiği yönünde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Çubuklu formamızı gururla taşıyan sporcu olarak ömrümün sonuna kadar Fenerbahçe taraftarı kalacağım.











