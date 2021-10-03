Fenerbahçe , Süper Lig 'in 8. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ilk yarısını TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.





İşte Rıdvan Dilmen'in ilk yarı değerlendirmeleri:

"Maçların uzatma dakikaları konusunu en çok işleyen teknik direktör Fatih Terim. Zaman zaman da Sergen Yalçın... Ne kadar değerli. 4 dakika verdi. Hakemin doğru oyunu doldurması ne kadar değerli. 3 dakikada verse olmayacak"

"Bir Fenerbahçeli olarak kimin bugün kimin gol atmasını istersin desen Luiz Gustavo derdim. Gustavo, gol attığı için de sevindim"

"Kasımpaşa ile Olympiakos maçlarını yan yana koyacağım. Benzer tabloları yan yana koyacağım. Benzer oyunu ortaya koyacağız. Hatta Olympiakos maçındaki daha fazla artıları koyacağız. Neleri doğru yapıyor Fenerbahçe, neleri yanlış yapıyor. Olympiakos ile Kasımpaşa arasındaki güç farkını ben de biliyorum. 6-7 kez ofsayta düştü Kasımpaşa. Ceza sahasına yakın bölgelerde bunlara düştü. Rekordur belki de. Bu önemlidir. Orijinal stoperler oynuyor bugün. 4 ofsaytı var en az 3 tane de gördüm devam et var"

"Lig lideri Fenerbahçe. Benim de oyun şablonuyla ilgili zaman zaman eleştirdiğim Fenerbahçe. Bu kulüplerin baskı altındayken taraftarların oyunculara gösterdiği tepkiler. Bu maçı Fenerbahçe 2-2 de bitirse kaybetse de benim sözlerimde bir fark olmayacaktır. Bu dönemler içerisinde sabırlı olmak gerekir. Fenerbahçe, oyunu sabırsız oynayan bir takım sabredilmesi gereken bir takım. Galatasaray için de durum böyle. Olympiakos maçına tempolu başlayan bir Fenerbahçe ama ilk gelen top gol oldu"

"Galatasaray'a karşı 2-2'yi getirebildi Kasımpaşa. 2-0'lar tehlikelidir ama Pereira bugün formatta biraz değişiklik yaptı. 3-4-3 değil de 3-4-1-2 oldu. Mesut olmaz mı orada olur. Çok ciddi bir gribal enfeksiyon geçirmiş. Hocayla da istişare edilmiş. Riske girilmemiş"

"Maçın iyi oyuncularından kim var derseniz ben Ferdi'yi çok beğendim"

"Crespo'nun yerine Mert Hakan girebilir. Crespo, sert bir oyuncu. 10 kişi kalmamak gerekir"

"Hakem iyi maç yönetiyor"

"Fenerbahçe savunmasının 6-7 kez ofsayta düşürmesi Fenerbahçe savunmasının başarısı"