Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Ankaraügücü'nü konuk ediyor. Sarı Lacivertli elip, 1-0 geriye düşmesine rağmen ilk 45 dakikayı 1-1'lik eşitlikle tamamladı. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, ilk yarıyı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Fenerbahçe'de problemin devam ettiğini belirten Dilmen, ''Garry'nin pozisyonuna Kruse geçti. Geçen haftadaki problemin bu hafta da devam ettiğini düşünüyorum Fenerbahçe'de, arkadakiler ve öndekiler. Ankaragücü geçen hafta bir travma yaşadı. Kendi evinde 4-0 yenildi. Bu haftada Fenerbahçe'ye konuk oldu ve konsantrasyonu geçen hafta ile aynı olmaz.'' dedi.

Fenerbahçe'nin yaratıcı oyuncu eksikliği yaşadığını belirten Dilmen, ''Fenerbahçe, şu an 3 ön liberoyla oynuyor. 1 tane santrafordan kırma oyuncuyu sol açığa koyuyorsunuz. Bu ikilemi atlatması lazım Fenerbahçe'nin. Zajc tarzı bir oyuncu lazım. Yaratıcılık azaldı. Tolga yerine Zajc ile başlarım ikinci yarıya." diye konuştu.

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