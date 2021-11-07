Süper Lig 'in 12. haftasında Fatih Karagümrük'ün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray 'ı konuk ettiği maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın lik yarısı TRT Spor'dak %100 Futbol programında değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının ilk yarısına ilişkin değerlendirmeleri:

"Karagümrük ile oynamak çok enteresan. İzlemek de enteresan. Seni öyle bir uyutuyorlar ki... Becerikli istatistikçi arkadaşlarım var ki baksınlar Karagümrük kadar kalecisiyle oynayan, kendi yarı alanında pas yapan takım çıkmaz. Yavaş yavaş oynuyorlar. İşte orada korkacaksın onlardan. Öyle oynarken pat diye sürpriz ataklarla sonuç alabiliyorlar. Bunu nasıl yapmalı Fatih hoca? Oyunun son bölümünde Galatasaray daha hakimdi değil mi? Galatasaray, birazcık sonlara doğru yaptı ama mümkün olduğu kadar Galatasaray'ın yapması gereken kaleciye kadar baskı yapmak lazım. Elbette takım önemli bir maçtan çıkmış. Onun için Galatasaray, kaleci ve stoperlere dahil baskı yaparsa kazandığı toplarla netice alabilir"

"Ömer Bayram'ın da hemen soyunma odasında kramponunu değiştireceksin. Zemini çok kaygan. Ömer Bayram, bunun azizliğini yaşadı. 3 kere düştü. Ama aynı Ömer Bayram, Karagümrük'ün en net pozisyonunda müthiş bir kademe yaptı. Kademesi iyi değildir ama burada çok iyi kademe yaptı"

"Ben Fatih hocanın ikinci yarıya Diagne ve Morutan ile başlayacağını düşünüyorum. Emre - Morutan, Halil - Diagne değişikliğine gideceğini düşünüyorum. Uzun santrfor kullanacağını düşünüyorum"

'Babel'de formayı kapma arzusu görmüyorum'

"Babel, genç yaşta değil. Öndeki oyuncular içinde sırtı dönük alabilen tek oyuncu. Bugün performansı iyi değildi. Fakat kendisinde de formayı kapma arzusunu görmüyorum. 'Hocam bana bu formayı ver' ısrarı yok. Kalabalığın arasında Emre ve Kerem kayboldular. Kerem'i sola alıp hocanın, Kerem - Diagne - Morutan'a dönmesi gerekiyor diye düşünüyorum"

"Önde baskı yapmak bize kolay geliyor ama bunun için fizik güç lazım, doğru zamanlama lazım, adam olarak değil alan olarak düşünmek lazım. Karagümrük'ün bir tane önemli silahı var. Kendi sahasında en çok pas yapan takım. O zaman da buna göre panzehir bulman lazım. 80 olur haberin olmaz. Maçta yarımşar pozisyon var yok. İzleyenler de gündüz uykusuna yattı. Bunu isteyen kim? Karagümrük"

"İlk 25 dakika %50-50 gidiyordu ve 52-48'lerde bitti. Bu pasların %40'ını kendi ceza sahası civarlarında yaptılar. Önde baskı yapacaksınız. Diagne ile yapar mısınız bilmiyorum ama saldı biraz Karagümrük stoperleri"