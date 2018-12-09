Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal açıklaması!

Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu ve %100 Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, resmi Twitter hesabından Ersun Yanal ile ilgili flaş bir yorum yaptı.

09 Aralık 2018, Pazar 16:06 Son Güncelleme:
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Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal açıklaması!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, dün Aydın'da katıldığı etkinlikte Sarı Lacivertli kulüple görüştüklerini doğrulamıştı.

Yanal'ın "Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır. Herkesin bir takvimi var, önümüzdeki günler ne getirir göreceğiz." şeklindeki sözleri Fenerbahçe taraftarında büyük heyecan yaratmıştı.

Sarı Kanarya'nın efsanevi futbolcularından ve %100 Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, resmi Twitter hesabından Yanal hakkında flaş bir mesaj paylaştı.

Dilmen, "Ersun Hoca Fenerbahçe'de başarılı oldu mu, oldu. Fenerbahçe'nin hoca değişikliği'ne ihtiyacı var mı, var. 'Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır.' diyor Ersun Yanal. Madem teferruat 6 ay, 1 yıl sözleşme tartışması yapılmayacaktı. İş bitmeliydi şimdiye kadar." dedi.

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