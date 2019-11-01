Galatasaray, Süper Lig’in 10’uncu haftasında evinde Çaykur Rizespor’u konuk etti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 90 dakikayı usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

20 bin taraftarın maça gittiğini hatırlatan ünlü futbol adamı, ''Galatasaray hafta içi çok tartışıldı, oyuncuların özel hayatları konuşuldu. Taraftar grupları, takıma sahip çıktı. İstanbul'a kış bugün geldi ama taraftar da biraz üzgün sanırım, 20 bin taraftar gitmiş sadece.'' dedi.

'Emre Mor hiç gelişemedi'

Emre Mor'un Fatih Terim'in şans vermesine rağmen kendisini geliştirmediğini vurgulayan Dilmen, ''Fatih Terim maç öncesi çarşamba günü oynanacak Real Madrid maçının altını çizdi ama 5 gün var. Nzonzi rotasyon ama Feghouli ve Belhanda rotasyon değil. Bugün Galatasaray için oyun önemli değil, kazanmak önemli. 2-0'dan sonra Rizespor pozisyon bulmaya başladı. Muslera ıslak havada yerden iyi bir top çıkardı. Ancak 2-0 tehlikeli skordur, rakip bir gol bulursa, umutlanır. 3 orta saha da hocanın istediği gibi oynuyor. Bu orta saha Madrid maçında olmaz. Emre Mor bir anda 30 bin kişiyi ayağa kaldırabilir, bir anda da delirtebilir. Hiç gelişemedi. Fatih Hoca, ona büyük şans verdi. Basit oynamıyor, kalabalığa giriyor.'' ifadelerini kullandı.

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