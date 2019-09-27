NTV Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde ezeli rakiplerin durumlarını değerlendirdi.

İşte Dilmen'in açıklamaları:

"Falcao'yu mu alırsın, Muriç'i mi diye sorular soruluyor. 94 doğumlu Falcao olsa, hemen alırdım. Falcao önemli bir markadır ama 86 doğumlu Falcao'yu mu, 94 doğumlu Muriç'i mi dersek, hemen Muriç'i alırım."

"Galatasaray'ın derbide olmazsa olmazı, Ömer Bayram."

'Savunma yapmayı bilmiyorlar'

"Fenerbahçe yeni bir kadroyla oynuyor. Takımın tamamına yakını ile 11'i yeni bir Fenerbahçe. Galatasaray birbiriyle oynamış oyunculardan kurulu bir takım. İki takımın da ortak bir yönü var, savunma yapmayı bilmiyorlar, yiyorlar golü."



