Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Galatasaray-Sivasspor maçının ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, ilk 45 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"VAR futbola Messi gibi geldi, fark yarattı. VAR'a giden hakemlerin %90'ı dolu gelirler, ararsan bulursun çok olur. Dün Kasımpaşa - Beşiktaş maçında aradı, bir kol buldu. Galatasaray'ın penaltısı sonuçta penaltı, ayağına deydiyse, tartışmam.''

'Kafamızın takıldığı bir pozisyon var'

"Galatasaray'ın attığı 2. golün başlangıcında sol bekte el var mı yok mu kafamızın takıldığı bir pozisyon var. O pozisyon da gitti korner oldu. Korner de döndü gol oldu. Bunlar VAR için önemli. Belki yarın öbür gün, kornere gidince de bakılacak."

'O zaman hakem değilsin'

VAR ile ilgili değerlendirmelerinde dün oynanan Kasımpaşa - Beşiktaş maçına da değinen Dilmen, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi ve ''O pozisyonda penaltıyı görmüyorsan o zaman hakem değilsin'' diye konuştu.

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