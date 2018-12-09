Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan ve haftayı küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç faturayı kesti.

Karşılaşmanın bitiminin ardından sarı lacivertli futbolcuların soyunma odasına giden Koç, kafilenin Manisa'dan İstanbul'a direkt olarak otobüsle gideceğini bildirdi. Ali Koç ayrıca, futbol takımının yarınki iznini de iptal etti.

Bunun üzerine Rıdvan Dilmen, Comolli'yi hedef alarak sosyal medya hesabından çok konuşulan bir mesaj yayınladı.

Dilmen attığı mesajda, "Fenerbahçe'li futbolcular sayın Ali Koç'un talimatıyla İstanbul'a otobüsle döneceklermiş. Bu takımı kuran Comolli ne yapacak o zaman, yürüyecek mi?" ifadelerine yer verdi.



