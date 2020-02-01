Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Akyazı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Henüz 45. saniyede Max Kruse ile öne geçen Fenerbahçe, 15'te Sörloth ve 32'de Novak'ın attığı gollere engel olamayınca sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. Trabzonspor'un yıldız golcüsü Sörloth'a övgüler yağdıran Dilmen, ''Bugün öyle bir santrfor izliyoruz ki tüm takıma bedel. Müthiş futbol oynuyor.'' dedi.

Maçın hakemi Ali Palabıyık'ın performansını yorumlayan Dilmen, ''Skoru değiştirecek ciddi hata yaptı. bu kadar tansiyonu yüksek maçta 'Aferin Ali Palabıyık' derken, autu korner verdi ve o da gol oldu. Sörloth'tan çıkan topa korner verdi. Yanlış bir karardı. Korner olmamış olsaydı, o oyuncular orada olmayacaktı.'' dedi.

'Ali Palabıyık'ın hatası sonrası Trabzonspor 2. golü buldu'

"Hakem bir anda autu korner verdi, Sörloth'un omzundan top dışarı gitti, korner geldi. Hava topu için gelen Campi ve Novak oradaydı, dönmelerine gerek kalmamıştı, Ali Palabıyık'ın hatası sonrası Trabzonspor 2. golü buldu. Maç sonunda Kruse'nin, Uğurcan'a değmediği pozisyon var, faul çaldı. Ali Palabıyık, Kruse ve Uğurcan'ın sonda bir pozisyonu var, çok erken düdük çaldı aynı Galatasaray maçında olduğu gibi. Benim gördüğüm gibi pozisyon faul değilse, o da skoru etkileyecek bir olay"

Vedat Muriç'in etkisiz kaldığını vurgulayan deneyimli futbol adamı, "Muriç geldiğinden beri en vasat oyununu oynadı, Kruse fizik olarak zaten böyle bir oyuncu. Oyuna baktığımızda Fenerbahçe'nin rahat 1 puan alabileceği bir pozisyondu" diye konuştu.