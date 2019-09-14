Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş'ı konuk ederken karşılaşma ev sahibinin 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Gazişehir Gaziantep'in Beşiktaş karşısında 3-2 kazandığı maçı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

İşte Dilmen'in açıklamaları:

"Eğer Beşiktaş, maçın ikinci yarısına skoru 1-0'la gidiyorsa bu önemli. Bu sadece oyun, rakibin kaçırdığı pozisyonlar, direkten dönen toplar ile değil son paslardaki başarısızlık ve vurulamayan toplarla da dikkate alındığında durum böyle.

Ne yapılabilir? Beşiktaş; hızlı, çabuk oynamak istiyor. Beşiktaş'a gelmeden önceki ayağa pas oynayan Abdullah Avcı algısı hocayı daha hızlı, abartılı hızlı oynatmaya itmiş. Kadro seçimlerini de ona görüyor"

"Bu kadar sirkülasyonun olduğu bir takım görmedim"

"Beşiktaş'ın kadro seçimleriyle ilgili de önemli şeyler söyleyeceğim. Ben Avrupa'da veya dünyada bu kadar sirkülasyonun olduğu bir takım görmedim. Eskiden de görmedim, bugünlerde de görmedim. Barcelona, Manchester City falan 1-2 takviye yapar. Beşiktaş'a bakıyorsunuz çok değil 2 sene önceki kadrodan sadece Gökhan ve Caner var. Bu kadar sirkülasyonda bir de üzerine teknik direktör değiştirince sezona problemli başlandığı doğru"

"Milli maç arasından önce kendi evinizde bir beraberlik var ama ümit veren bir oyun düşüncesi vardı. Bugün ise iyi oynayamaya çalışırken birden bire 10 kişi kalmanın verdiği durum var. Hatta Vida ilk 5 dakikada 4 kez rakip ceza sahasındaydı kendi ceza sahasına girdiği anda penaltı yaptırdı"

Penaltı pozisyonunu da yorumlayan Dilmen, "Oyuncu itmeyle falan düşmedi. Eli hissetti düştü. Üstte bir şey olmasaydı ben altta bir şey olsa da vermem. Çünkü o hissetti omzunda eli bıraktı kendini" ifadelerini kullandı.

'Kör dövüşü'

"5 gol, 103 dakika oynanan maç, direkten dönen toplar ama kör dövüşü. Rezil futbol kalitesi. Benim manşetim 'Kör dövüşü' Mücadelede kalite yoktu. Heyecan başka bir şey, kalite başka bir şey..."

"Karius, 4. uzatma dakikasında rakip kaleye gitti. Saçmalık orada... Maçın bitmesine 5 dakika kala kaleci çıkıyorsa, doğru bir şey yoktur zaten. Beşiktaş, iki deplasmanda toplam 6 gol yedi. Puan alamadı. Kendi sahasında 1 maç kazandı. 3-0 kazandığı maçı da 25 dakikalık bir oyunla aldı"

"Kimse bana hikaye anlatmasın. Dorukhan Toköz tesadüfen çıkmıştır. Eskişehir'den gelirken kimsenin haberi yoktu. Trabzonspor maddi sıkıntı yaşamasaydı Abdulkadir çıkmazdı. 24 yaşında 2.Lig'de oynuyordu"

"Kaleyi gördüğünde bombalayan Talisca, yılan gibi golcün Aboubakar, taş stoper Marcelo yok. 10-15 gol aşağısına düşmeyen kanat Babel yok. Beşiktaş bu isimlerin yerine, aynı kaliteyi almayınca ne bekliyor ki!"

"Fenerbahçe küme düşme potasındayken bir kez olsun ''Ali Koç istifa'' sözleri duydunuz mu? Abdullah Avcı, şu anda tartışılan bir başkanla çalıştığı için Ersun Yanal'a göre dezavantajlı bir konumda"



