Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk etti. 90 dakika 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, mücadeleyi NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

'Vallahi o her şeyi çıkartır'

İlk yarıda yaptığı 4 kurtarışla Trabzonspor'u ayakta tutan Uğurcan Çakır'a övgüler yağdıran Dilmen, genç kalecinin Karadeniz ekibi için çok önemli bir değer olduğunu belirtti ve ekledi; ''Uğurcan Çakır ve Sörloth sezona damgasını vurdu. Uğurcan, Beşiktaş'ın yediği golü çıkartabilir miydi? Vallahi o her şeyi çıkartır. Trabzonspor'un elindeki önemli değer.''

'Fırat Aydınus olsam aynı kararı verirdim'

Trabzonspor'un Sörloth ile bulduğu goldeki tartışmalara değinen ünlü yorumcu, Fırat Aydınus'un kararının doğru olduğunu düşündüğünü belirtti ve 'Ben golden önce faul olduğu iddia edilen pozisyonu Fırat Aydınus olsam aynı kararı verirdim.'