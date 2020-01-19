Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında lider Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. Haftanın maçı, Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, ilk 45 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. Sivasspor'a övgüler yağdıran Dilmen, "Karius hatalı bir gol yedi. İkinci golde ofsayt taktiği yaptı Beşiktaş, Yatabare gibi bir oyuncu arkaya sarktı. Bu maç böyle bitmez. Beşiktaş'ın savunmasında problem var. Bir haftadır konuşulan maç. Çok enteresan, birkaç yorumcu 'Favori Sivasspor' dedi, ben Beşiktaş diyordum. Rıza Çalımbay her yerde fizik gücü yüksek takım yapıyor. 'Ben şampiyon olacağım' diye oynuyor."

Aaron Appindangoye ile Burak Yılmaz arasında yaşanan pozisyonu yorumlayan Dilmen, "Burak Yılmaz'ın pozisyonu bence penaltı. VAR'dan çağırıp 'izle' deseler bile izler ve yine penaltıyı verirdim. Burak Yılmaz CV'sinden dolayı kaybetti." ifadelerini kullandı.

Maç sonunda yorumlarına Sivasspor ve Rıza Çalımbay'a övgüler yağdırarak başlayan Dilmen, "10 kişi kalmışsın. Fernando ve Mert Hakan gibi iki önemli oyuncun oynamıyor. Beşiktaş'ın beğenmediği Fatih Aksoy'u oynatıyorsun. Geniş bir kadron yok. Önünde saygıyla eğiliyorum Rıza Çalımbay. Emekçi, iyi insan... Bugün şampiyonluğa oynayan bir takım olarak geldiler. Golü yer yemez Fatih hemen topu at diyor. Beraberlik istemiyorlar. Daha 3-4 gün önce Malatya'ya 4 tane attılar. Kısıtlı kadrolarına rağmen yine çıkıp kazandılar. Karakterli oyuncular, yürekli oynuyorlar" ifadelerini kullandı.