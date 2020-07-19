Süper Lig'de sezonun son derbisi Vodafone Park'ta oynanıyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı derbide ilk devre 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, ilk 45 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. Dilmeni Vedat Muriç'in gördüğü kırmızı kartın doğru olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'yi çok iyi bulduğunu vurgulayan Dilmen, Beşiktaş'ın ise beklentilerinin altında kaldığını ifade etti ve ekledi:

Ben Fenerbahçe'yi bu maçta çok iyi gördüm. Bu kadar beklemiyordum. Beşiktaş ise beklediğimin aksine kötüydü. Beşiktaş top kendindeyken oynayan, rakipteyken de oynatan bir takım. Futbol böyle oynanmaz. 11'e 11 devam etseydi, Fenerbahçe'nin favori olduğunu söylerdim ama şu an kolay değil.



