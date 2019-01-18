Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçında Beşiktaş, Akhisarspor'a konuk oldu. Besiktas, deplasmanda Akhisarspor’u 3-1 mağlup etti ve puanını 29’a yükseltti.

Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. İlk yarının son dakikasında Burak Yılmaz'ın yakaladığı pozisyonun ofsayt olduğunu belirten Dilmen, ''Kornere çıkan pozisyonunda ofsayt var! Hakem VAR'a bakmadı. Korner dönüp gol olsa ne olacak?'' dedi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

Beşiktaş için her maç final. Artık puan kaybına tahammülünüz yok ve her maçı kazanmanız gerek. Akhisarspor da alt sıralardan çıkmak istiyor. İlk yarıda nefis bir zemin, iyiye yakın bir hakem, belki Lens'e bir kart çıkabilirdi.

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''Burak Yılmaz ayakkabısını değiştirsin''

Quaresma ve Lens, Gökhan ile Caner'e destek olmadığı için Beşiktaş savunmada daha sağlam kalamıyor. Bir de Burak Yılmaz ayakkabısını değiştirsin, çünkü kayıyor.

''Korner dönüp gol olsa ne olacak?''

Burak Yılmaz'ın ilk yarının sonundaki kornere çıkan pozisyonunda ofsayt var! Hakem VAR'a bakmadı. Korner dönüp gol olsa ne olacak?

''40 yıllık Beşiktaşlı gibi aldı, vurdu''

Bazen olumsuzluklar, olumlu şey getirir. Bir tarafta Ozan Kabak, bir taraf da Dorukhan. Vuruşta cesaret var, 40 yıllık Beşiktaşlı gibi aldı, vurdu. İki gol daha atmıştı, VAR saymadı, bu kez direk vurdu.

"Dorukhan 27 yaşında..."

Dorukhan'ın yaşı 23. Oğuzhan dahi iki yönlü oynayamaz. Fakat Dorukhan hem duruşuyla, hem fiziğiyle, hem de oyunuyla 27 yaşında gibi oynuyor.

"Burak'ın kendisi karar verecek"

Burak YIlmaz'ın ortası yok, hat-trick yapabilir, oyundan çıkabilir. Beşiktaş'a ilk geldiğinde de buydu. Karşı karşıya da kaçırır. Bir de VAR'ı manyak eder. Ofsayt mı, değil mi? Burak Yılmaz, 1. forvet olup olmamaya kendisi karar verecek.

"En son satacağım adam Babel"

Şampiyonluk yarışında benim en son satacağım oyuncu Babel'dir, son derece yanlış buluyorum ama mecburiyetler var. Quaresma'ya gelse, onu verecekler, Lens'e gelse, ona verecekler. Piyango ona vurdu. Beşiktaş para alayım diye düşündü.