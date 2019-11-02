Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve deplasmanda ilk galibiyetini aldı. 15 puana yükselen Beşiktaş, son 4 haftada 10 puan topladı. Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Rebocho'nun yalnız kaldığını vurgulayan Dilmen, "Abdullah Avcı sistemde ısrar ediyordu, 4-3-3 oynuyordu ve bir türlü olmuyordu. Şimdi Umut Nayir'e yakın olarak Diaby'yi oynattı. Beşiktaş'ın tek problemi var, Rebocho çok yalnız kalıyor." diye konuştu.

Antalyaspor'un içerde çok gol yediğini ifade eden ünlü futbol adamı, ''Antalya kapandığı zaman doğru kapanan bir takım, burada Kadıköy'de de iyi kapandılar. Spiker arkadaşımız da söyledi, içerideki maçlarda çok gol yiyorlar. 9 ve 11, 5 dakikada Beşiktaş efsanesi gibi.. Duran topla gelen ilk gol...'' dedi.