Süper Lig’in 8. haftasında MKE Ankaragücü evinde Beşiktaş’ı ağırladı. Ligde henüz deplasman galibiyeti bulunmayan Beşiktaş, net gol fırsatlarından yararlanamadığı maçtan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında yorumladı.

'Oyuna kurtarıcı diye Orkan giriyor'

Beşiktaş'ta kadro zafiyetini olduğunu vurgulayan Dilmen, ''Beşiktaş'ın kadrosu, 2 yıl üst üste şampiyon olduğu kadrodan bir gömlek geride. Bugün oyuna kurtarıcı diye Orkan giriyor. Diaby, Lens bunlar zaten golcü özelliği olan oyuncular değiller.'' dedi.

'Bu riski Başakşehir'de alsaydı, orada şampiyon olabilirdi'

Avcı'nın farklı bir varvasyon çabasında olduğunu belirten ünlü yorumcu, ''Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta aldığı bu riski Başakşehir'de alsaydı, orada şampiyon olabilirdi. Avcı çok farklı bir şey oynatmak istiyor Beşiktaş'a. Madem farklı oynatmak istiyorsun, o farklılığı sürekli hale getirmen lazım.'' diye konuştu.

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