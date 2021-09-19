Rıdvan Dilmen: Yetenek de lazım

Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayınlanan '%100 Futbol' programında özellikle Mesut Özil ile ilgili konuştu. Dilmen, "Mesut'a 40 yaş muamalesi yapmayın. Hayatı boyunca çok koşmadı. Mesut, 3. bölgenin en etkili pasör oyuncusudur. Çok da yüksek morallidir" ifadelerini kullandı.

Dilmen ilk yarı sonunda yaptığı değerlendirmede son olarak "Sayın Pereira, Mesut Özil'i ve Enner Valencia'yı oyuna sokacaksın! Mecbursun! Gidip 35 yaşındaki Gustavo'yu oynatıyorsun, Valencia'yı oynatmıyorsun" şeklinde konuştu.

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

"Vitor Pereira ile Fenerbahçe 'nin en önemli özelliği neydi? Baskı, coşku ve tempo. Yetenek de lazım ama. Yeteneklisiniz ama kuvvetli değilseniz de olmuyor. Çalışmayla yeteneği bir araya getirince Beşiktaş oluyorsunuz"

"Mesut'u, İrfan'ı, Pelkas'ı yazarsın, Yetenekli isimlerin üstüne takım inşa edersin. Fenerbahçe'nin maça başlayan ilk 11'ine bakalım; Yetenekli oyunculardan yoksun...Allah aşkına ya taraftar hayatında böyle kalitesiz ilk 11 gördün mü? Bir de 3'lü savunma oynuyorsun!"