Rıdvan Dilmen: Yarın açıklanacak, sezonu kapatacaklar..

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV kanalında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Rıdvan Dilmen, Türkiye'de futbolun başlama tarihi hakkında açıklama yapan TFF başkanı Nihat Özdemir hakkında konuştu. Rıdvan Dilmen, programın başında "Anneler Günü" özelinde tüm annelerin bu gününü kutlayarak başladı. Dilmen çocukluk dönemleri hakkında konuşurken futbolculuk mesleğinin çok önemli bir meslek olduğunu söyledi.

Rıdvan Dilmen, "Rıza Çalımbay ile aynı evde yaşarken o farklı idmandan ben farklı idmandan gelirdim ama Ortaköy'de çocukları top oynarken gördüğümüz zaman aralarına girerdik yani futbol böyle bir şey. Biz şuan kolay kolay görülmeyen bir virüs ile karşı karşıya kaldık. Bazen her durumda bir hayır vardır, annelerimizin ya da komşularımızın kıymetini anladık" ifadeleri ile söze başladı.

"Nihat Özdemir bu açıklamayı daha önce yapmalıydı"

"Biz açıkçası bu durumdan da çıkacağız. Biz burada bir itiraf yapmalıyız. Programı önceki günlerde olduğu gibi saat 14:00 civarında çektik ancak akşam saatlerinde TFF bir açıklama yaptı. Şimdi bizim içeriğimiz haksızlık olurdu o nedenle programı canlı yaptık. Tabii bu daha önce görülmemiş bir durum. TFF başkanı Nihat Özdemir bence bu açıklamayı daha önce yapmalıydı"

"Oynamayalım demiyorlar, tarihi erken diyorlar"

"Açıklamalarının ardından çok eleştiri oldu. TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig Kulüpler Birliği Vakfı Volkan Bey'in açıklamalarını gördüm ve çok beğendim. Onlar oynamak istiyorlar ancak süre yeterli değil. Rıza Çalımbay ve Hikmet Karaman hocalarımız dışında televizyonlara çıkıp bu konuda açıklama yapan başka teknik adam olmadı. Örneğin Rıza Çalımbay'ın takımı kendi kariyeri ve kulüp tarihi için çok kritik bir yerde. Üzerindeki üç takım kendi aralarında oynayacak ve fikstür avantajı var ama oynamayalım demiyorlar, tarihi erken diyorlar"

"Bundesliga emsal olacak"

"Nihat Bey son yaptığı açıklamada 7 ayrı tarih var dedi. Bu tarihler muhtemelen 12 Haziran, 19 Haziran, 26 Haziran diye gidiyordur. Bana göre Temmuz ayı sonunda oynanabilir. Tabii bir avantajımız daha var, Bundesliga başlayacak. Önemli bir lig, Bundesliga ve diğer liglerde başlayacak, bunlar emsal olacaktır. Ulaşım konusunda da 12 Haziran'a daha hazır olmadığımız için oyuncular ve aileleri tedirgin. Bence 24 Temmuz gibi başlayabiliriz. O dönemde zaten süreç takip edilir ve yol haritası çizilir. Bence kısaltılmış lig oynanır"

"Fatih Terim, Şenol Güneş ve Yılmaz Vural ile birlikte.."

"Bugün dinledim, Lyon başkanı 7 Ağustos tarihinde Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız diyor. Burada kararı federasyonlara bırakmaları lazım. Burada şunu demek lazım teknik adamlarla hiç istişare edilmemiş. Hatta kaptanlarla konuşmaları lazım. Şenol hoca önemli değerlerden biridir. Tırnakları ile buraya gelmiş, aile terbiyesi olan, öğretmenlik vasfı olan biri. Fatih Terim var. Dünya kadar kupa kazanmış, 3-4 kez A Milli Takım seviyesine gelmiş. Şuan çalışan teknik adamların hocalarıdır. Mesela alt liglerden Yılmaz Vural hoca onu da katılımı ile bir konsorsiyum oluşturulmalı. Takım kaptanları da katılır ve bir karar verilir. Oynamayalım demiyorlar ama bir ay daha izin istiyorlar. "

"Lig oynanmalı ama.."

"Lig mutlaka oynanmalı. Kim ipi göğüslerse kupayı kaldırsın ve bizi temsil etsin tabii hakkı ama zaman konusu önemli. Biz bir de yanlış yaptık önce antrenmanlara başladık sonra test yaptırdık. Önümüzdeki yılı da bilemiyoruz ne durumda olacağımızı bilmiyoruz.

"FIFA tarafından alınan karar doğru"

"FIFA tarafından alınan karar olağanüstü doğru karar. IFAB'ın onayladığı beş oyuncu değiştirme hakkı çok doğru. Mesela bak önümüzdeki hafta B. Dortmund- Schalke maçı var. Kıran kıran oynanacak maç."

"Basketbolda sezonu kapatacaklar"

"Basketbolda tabii onlar kendileri istişare ettiler ve bir karar verdiler. Yarın aldıkları kararı açıklayacaklar.Hidayet Türkoğlu, Ömer Onan, Haluk var yani deneyimli bir yönetim kurulu var. Sporcu kökenliler futbolda da mutlaka federasyonda olmalı diyorum. Kendi sağlık kurulları ile karar aldılar. Özerk olarak kararı alıyoruz diyorlar, yarın da açıklayacaklar ve muhtemelen sezonu kapatacaklar. Sonuçta bir karar aldılar. Ben açıkçası Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu kadar net olmasını beklerdim. "



