Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçıyla başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, usta yorumcu Rıdvan Dilmen, ilk 45 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

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Ev sahibi Malatya'nın hücum hattında zaafiyet yaşadıklarını belirten Dilmen, ''Malatyaspor güçlü takımlarla oynarken çok doğru bir alan savunması yapıyorlar. Hücum alanında bir zafiyetleri var. İlk dakikalarda Lens'in kötü pası diyebiliriz. Devre arasında forvetlerini sattılar, oyuncuları da sakat." diye konuştu.

Dilmen, Vida'nın pozisyonunun penaltı olduğunu belirtti ve "Bir hakem bu pozisyonda sarı kart gösterebilir, VAR'dan atabilir ama. Niye doğrudan atmadın diyemeyiz. Riva'da kim var, baktım. Kemal Uğurlu'nun ağabeyine ısrar etmesi lazım, Vida'nın pozisyonu da penaltı. Faul yapan oyuncu da sarı kartlı." ifadelerini kullandı.

Adem Büyük'ün kırmızı kartının doğru olduğunu söyleyen Dilmen, "Cüneyt Çakır, VAR'a gittikten sonra atmamak için mücadele etti. Bir baktı, bir daha baktı. Adem Büyük, diğer ayağına değse, atmayabilirdi ama çok alakasız ayağa bastı. Bence kırmızı kart doğru karar." yorumunu yaptı.



