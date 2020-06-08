Süper Lig'e yeniden start verilmesine kısa bir süre kala Ali Koç ve Nihat Özdemir arasındaki "şike" tartışmasında tepkisi merakla beklenen Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertliler'in iki efsanesi Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen tarafından ziyaret edildi.

Başkanlık yarışını Ali Koç'a kaybetmesinden bu yana futbol gündeminden uzak sakin bir yaşam süren Aziz Yıldırım'ın adı, son olarak gündeme gelen "2010/2011 sezonu" tartışmasında yeniden telaffuz edilmişti.

İkilinin ziyaretinde Aziz Yıldırım'ın yanında ayrıca eski yöneticilerden İlhan Ekşioğlu ve Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım da bulundu.

Yusuf Dursun