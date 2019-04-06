Rıdvan Dilmen'in Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısına dair açıklamaları şu şekilde:

Çağ dışı bir futbol oynayan Yeni Malatyaspor'a karşı, her türlü varyasyon deneyen ve skoru bulmak için çabalayan bir takım vardı. İlk yarı 0-0'da bitebilirdi. Bir ara topla oynama yüzdesi 80-20'ydi.

Galatasaray takımının coşkusu çok iyiydi. Diagne eleştiriliyor ama, ilk yarıda 7 kez kaleyi yokladı. Bu kadar pozisyonu kaçırmasına rağmen, penaltıyı çok özgüvenli bir şekilde attı. Bu özelliği, Galatasaray için kritik haftalarda önemli bir koz.

Galatasaray'ın attığı golde VAR'ı kutlarım. Herkes faul diye düşünürken, herkesin atladığı ofsaytı gördüler.

Karşılaşma böyle devam ederse, tek taraflı bir maç izleriz. Yeni Malatyaspor açılırsa, kararı Onyekuru verecek.