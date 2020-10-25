Rıdvan Dilmen: Trabzonsporlu arkadaşlar totem yapmış...

﻿﻿Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan ve Misli.com'un sunduğu "%100 Futbol" programında Fenerbahçe - Trabzonspor maçını ilk yarısını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe maçın ilk 15 dakikasında öldürücü bir tempoyla başladı. Trabzonspor bu şoku atlatamadı. Trabzonspor'un stoperi Vitor Hugo'yu çok beğendim. Çok dengeli. Ön tarafta da rahatsız edici bir Abdülkadir Ömür var"

"Fenerbahçe'nin yediği golde Sosa ve Lemos aynı dili konuşmasına rağmen hata yaptı ama Gökhan Gönül'ün artık çekip indirmesi gerekirdi. Maç öncesi herkes Fenerbahçe’yi favori görüyordu. Hatta Trabzonsporlu kardeşlerimiz de biz galip gelemeyiz diyorlardı. Kendi totemlerini yapmışlar..."

"Maçın değişmesi için Erol Bulut'un müdahalesi gerekiyor. Oyuncu ve pozisyon değişikliği yapılmalı, Caner'in Milli Piyango ortalarıyla gol atması zor Fenerbahçe'nin" ifadelerini kullandı



