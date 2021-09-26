Rıdvan Dilmen: Marsilya maçı öncesi nefeslendiler

Süper Lig 'in 7. haftasında Galatasaray evinde ağırladığı Göztepe'yi 1-0'dan geri gelerek 2-1 devirdi.. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmanın ilk yarısını ve maç sonunu değerlendirdi.

4 maç kazanmasa da Galatasaray, Göztepe'nin ilk 6 hafta performansına bakıp her şeye rağmen taraftarı önünde Galatasaray'ın kazanma ihtimalini daha yüksek olarak görüyordum. Ancak Fatih Terim'in motivasyon konuşmalarının artıları eksileri olabiliyor. Artıları daha fazla olabiliyor tabii. Bu yıl çaylak oyuncuların daha çok oynamaya başlaması sonrasında bu müthiş hırs, müthiş motivasyon, pas kaybı ve top kaybı olarak dönebilir. Baktığımızda; Halil, Kerem, Morutan inanılmaz kayıplar yaptılar. Taraftar kırgın, üzgün... Yarışta Fenerbahçe 'nin de devrede olması, Trabzonspor 'un maç eksiğine rağmen 14 puanı cebine koyması da oyuncular üzerinde müthiş baskı oluştruyor.

Feghouli'nin oynamasını doğru buluyorum

Luyindama'nın bireysel hatası sonucu gelen gol var. Muslera o topu çıkarsa ne oluyordu? Kırmızı kart oluyordu ceza sahası dışı olduğu için. Muslera, Türkiye'ye gelmiş en büyük kalecilerden ama iyi başlamadı bu sezona. Galatasaray'ın forvetleri; Diagne, Mohamed ve Halil formsuz. Atanı da tutanı da formsuz şu an. Olgun oyuncular buradan çıkarabilir takımı Babel gibi... Feghouli'yi oynatmasını da doğru buluyorum.

Güvenli oyuncular lazım

Luyindama'ya tepki de oldu. Fatih hocanın önünde iki yol var. Ya oyuncuya soyunma odasında 5 dakika ayıracak, oturup özel konuşacak ya da Alpaslan'la değişecek. Ben Alpaslan'la değişeceğini düşünüyorum. Psikolojik olarak hazır değilse Luyindama çıkmalı. Ama hazırsa fiziğiyle yine oynar. Galatasaray şu anda acayip derecede gergin. Taraftar da gergin. An itibarıyla arzulanan Galatasaray görülmedi. Fatih Terim de onu yapıyor olmuyor, bunu yapıyor olmuyor. Şimdi Ömer'i oyuna sokmaya kalksa, taraftar zaten ona karşı sıkıntılı. En çok sakin kalması gereken Fatih hoca. hızla telaşlı oynamayacak, güvenli oyuncuları alması lazım.

Galatasaray'da çok bireysel hatalar yapılıyor, vuruş tercihleri de çok kötü. Yoksa pozisyona giriyorlar. Halil mesela egoist olmamasına rağmen gol atma arzusuyla, topu kazandı ve atmak istedi. Feghouli boştu. Maç döner mi? Dönebilir. Hocanın hamlelerini bekleyip, göreceğiz. Kolay kararlar değil, sağlıklı mı olacak, sağlıksız mı göreceğiz.

Fedakârlık ve riskin önemi...

Sezon başında yarıştan kopmamak adına Galatasaray bu maçı kazanmak zorundaydı. Bugün çok kaliteli bir maç olmadı ama fedakârlık ve riskin önemini anlatan bir maçtı. Teknik direktörlerin elinde olmayan bazı sebepler olabilir. Örneğin; Luyindama'nın ilk goldeki hatası ya da İrfan Can'ın hatası...

Oyuncular da Terim de rahatlamıştır

Bu galibiyet, Marsilya karşılaşmasından önce Galatasaray'ın nefeslenmesi adına çok önemliydi. Oyuncular da Fatih hoca da biraz rahatlamıştır. Oyuna öyle bir başladı ki Galatasaray, Terim'in maç önü motivasyon konuşmaları avantaj olarak geleceğine, dezavantaj olarak geldi. Skor 0-0 iken pozisyonlara da girdiler. Ama bu motivasyon kaynakları, heyecan, top kayıpları, koordinasyon hatalarıyla geri döndü. Bazen olabiliyor bunlar.

Olmazsa olmazdı!

Bu maçı olmazsa olmaz yapan; şimdi bakıldığında 40 tane maç oynanıyor, bu maçı çıkar kalıyor 33 maç... Ancak 7. haftaya girilirken, rakiplerinin fazla puan gerisinde olmak büyük takımlarda motivasyonları çok düşürür.

Galatasaraylılar, Morutan'ın bu gollerine alışsın. Bunlardan daha çok atacak. 21 yaşında. Gelişime açık. Çok rahat çalım atıyor.

Alpaslan'a yapılan hareket, örnek VAR durumu. 'Bu pozisyonda bilerek, isteyerek faul var' demesi gerekiyordu VAR hakeminin. Oyuncunun niyeti direkt engellemek.



