Rıdvan Dilmen: Temmuz ortasında oynansın

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig maçlarının yeniden oynanması ve Avrupa futbolunda dönüş kararları hakkında Star TV Ana Haber'e açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen, "Perde arkasında her şeyi söylüyorlar. Medyada çıkıp oynamak istiyoruz ya da oynamak istemiyoruz demiyorlar. Oyuncular da mental olarak toparlar. 20 Haziran'da bir karar alınıp Temmuz'un ortasında oynanabilir. Bunu niye yapmıyorlar, anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Futbol gündemde olmamalı"

"Öyle bir süreç yaşıyoruz ki dünyanın ne zaman biteceğini bilmediği bir sorun. Can kayıplarımız var, hastalarımız var. Allah şifa versin, geçmişler olsun. Önemli bir sektör futbol ama gündemde olmaması gereken bir konu"

"Bundesliga ve Serie A oynamak istiyoruz diyip başvurdu"

"Bundesliga bu cumartesi başlıyor. Maçlar çekişmeli geçecek ama sonrasında neler olacak bilmiyoruz. Almanya Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği devlete başvurarak oynamak istiyoruz dediler. Bugün de İtalya Serie A'da aynısı oldu. Bizde böyle bir yazılı durum yok"

"En çok etkilenenler oynamak istiyor"

"Çok enteresandır. Göksel Gümüşdağ bir vaka varken liglerin ertelendiği zaman hastalanmış olmasına rağmen geçenlerde "Biz oynamaktan yanayız" dedi. Fatih hoca da antrenmanlara çıkıyor. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 'oynanmasın' dedi ve Galatasaray resmi sitesinden bizim söylediğimiz geçerli deniliyor. Virüsten en çok sıkıntı yaşayanlar oynamak istiyor."

"Temmuz ortasında oynansın"

"Ben olsam 20 Haziran'a kadar oyunculara kafanızı dinleyin, tatilinizi yapayın, kendinizi koruyun derim. Çok şükür azalmalar da var. Hem Avrupa'da emsaller oluşur. Oyuncular da mental olarak toparlar. 20 Haziran'da bir karar alınıp Temmuz'un ortasında oynanabilir. Bunu niye yapmıyorlar anlamıyorum. Oyuncuların kafa olarak hazırlanması gerekiyor. Ben oynanmasın demiyorum, oynansın. Ancak Temmuz ortasında oynansın diyorum. Temmuz'da kısaltılmış bir takvim yapılabilir."

"Küme düşme kaldırılsın"

"Biz şurada hata yaptık, fazla test yapmadan sahalara çıktık. Biraz vicdanlı olmak lazım. Bir de sadece İstanbul yok bunu da düşünmek lazım. Temmuz sonunda oynatılması doğru ama küme düşmenin de kaldırılması lazım diye düşünüyorum"



