Rıdvan Dilmen: Tehlikeli bir yorum yapmak istemiyorum

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

''MHK'da görev almış iki arkadaşıma sordum Biri VAR'a gitmesi yanlış. Diğeri doğru dedi. İşin uzmanlarına sorduğum zaman 1-1 bitti maç. Duygusal konuşmak istemiyorum. Bariz gol şansı var ama topun tamamına hakim olabilir miydi bilemiyorum. İş değişti. Fenerbahçe'nin işi zorlaştı. Ersun Yanal'ın devreye girmesi lazım. Ersun Yanal iki değişiklik yapmalı, sol beke İsmail'i almalı, bir takviye de Isla yapılmalı"

Galatasaray'da Fatih Terim, 60 dakika maçı tutup, sonra riskleri almak istiyordu ama 45'ten sonra risk almaya başlayacak.

Beklediğimin altında bir Fenerbahçe gördüm. Baskı yapmasını bekliyordum özellikle maç başı itibariyla. Galatasaray da bunu bekliyordur ama göremedik.

Son 10 dakikada hakem Ali Palabıyık'ın sırıttığını gördüm.

Galatasaray'ın bu durumu avantaja çevirmesi gerekiyor ancak Fenerbahçe'nin taraftarı 11. adam görevini görebilir.