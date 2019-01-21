Rıdvan Dilmen: Sonuç olarak adil bir sonuç

%100 Futbol programında Bursaspor - Fenerbahçe maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, şunları söyledi:

Sonuç olarak adil bir sonuç. Çok tartışmalı bir VAR pozisyonu, ben faul derim. Oyuncu geliyor, Valbuena kurtarıyor, sonra ayağı takılıyor. Sonra acaba ofsayt mı, değil mi? Ben ona takılırım.

1-0 bitirmek için ne totemler yapıyordu Fenerbahçeliler. Cepteki 3 puan 1 ile kaldı, 0 ile de bitebilirdi.

Ersun Yanal geldikten sonra hedefi, ikinci yarının lideri olmaktı.

Ali Koç ve Ersun Yanal, Ayew'in bonservisini almak istiyorsa, bir kez daha düşünmeli. Ayew sol açık falan oynamaz. Darbe yersiniz oradan.

Ofsayt pozisyonuyla ilgili, ben ofsayt olma ihtimalini yüksek görüyorum.

Fenerbahçe muhtemelen 2 oyuncu alacak. Soldado'nun bu performansından sonra santrafor almazlar.

Fenerbahçe, 20. hafta sonunda 23 puanda olur diye düşünüyorum.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 9 maçı var. Hiçbir maçı kolay değil. Fenerbahçe'ye hava yakalaması için 2 maçta 4 puan yetmez. Ben ilk 3 maçta 7 puan yaparsa Fenerbahçe'nin 5 ile 7 arasına oynayabileceğini düşünüyordum.

Fenerbahçe'ye tabela değiştirecek kanat ve orta saha lazım.

Ersun Yanal seneye kalırsa, kendi oynatmak istediği sistemi daha rahat oynayabilir. Bu yüzden Cocu kararı yanlıştı. Aykut Hoca ile devam edilse ya da Ersun Yanal ile başlansa daha farklı olurdu.

Ersun Yanal nasıl oynayacak bu takımla önde oyun? Mesela Ndiaye... Ndiaye ikinci bölgeye kat ediyor, yoruyor seni. Mehmet Topal bir kere kat etti, bitti.

Fenerbahçe istemeseydi muhtemelen Galatasaray Serdar Aziz'i serbest bırakırdı.