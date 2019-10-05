Rıdvan Dilmen sitem etti: Vasatın altında bir lig

Süper Lig'in 7.haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, ilk devreyi NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Eksik oyuncuların fazla olması nedeniyle Selçuk'a gün doğduğunu belirten Dilmen, ''Şampiyonlar Ligi'nin ardından Luyindama, Seri, Lemina ve Falcao'nun olmasının ardından Selçuk İnan'a gün doğuyor. Bu tip oyuncuların fırsatı iyi değerlendirmesi lazım, değerlendirmeleri lazım.'' dedi.

'Vasatın altında bir lig izliyoruz'

Türkiye'de futbol bir hayli geriye gittiğini vurgulayan başarılı yorumcu, Futbolda istatistik önemli ama bazen hiçbir şey. Bu durumu bugun görüyoruz. Galatasaray oynuyor, oynuyor, oynuyor ama Gençlerbirliği daha tehlikeli geliyor. Eli ayağı düzgün Anadolu takımlarının şampiyonluk potasına girebildiği, kötünün iyisinin şampiyon olabileceği vasatın altında bir lig izliyoruz. Avrupa'daki durumdan belli. Türkiye'de futbol bir hayli geriye gitti ve gitmeye devam edecek.'' diye konuştuk.

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