Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’a kaybetmesinin ardından Süper Lig’de Kasımpaşa’ya da kaybederek üst üste 2. mağlubiyetini aldı. Usta yorumcu 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. Düşme hattındaki takımların Fenerbahçe'yi yenebileceğini düşündüğünü vurgulayan Dilmen, ''Bugün gelinen noktada ilk yarıda da söyledim. Fenerbahçe bugün itibariyle alt sıralardaki, küme düşme hattındaki takımlara hep puan veriyor." dedi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim?

"Fenerbahçe'de Ersun Yanal gittiğinden sonra teknik direktörün kim olduğunun bilinmediğini ifade eden Dilmen, Emre Belözoğlu, Tahir Karapınar, Mehmet Aurelio, Volkan Demirel isimlerini izleyiciye sundu, 'Doğru bilene tatil hediye edeceğim' dedi.