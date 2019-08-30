Rıdvan Dilmen sert çıktı: Ben böyle rezalet görmedim

İki haftada 1 puan toplayabilen son şampiyon Galatasaray, 3. hafta maçında Kayserispor'a konuk oldu. Kayserispor'un 8, Galatasaray'ın 10 kişi tamamladığı maçta gülen taraf konuk ekip oldu. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadeleyi %100 Futbol programında değerlendirdi.

Dilmen'in ilk yarı değerlendirmeleri şu şekilde:

Şampiyonlar Ligi kurası, Falcao haberlerinden dolayı maçın gündemden çıktığını ifade eden ünlü futbol adamı, ''Kayserispor-Galatasaray maçını gündemin dışına attı. Galatasaray'da demoralize bir durum oldu, ilk haftalardaki maçtan dolayı. Çoğu kişi bunun bir lig maçı olduğunun yeni farkında olmuştur. Öylesine geri plana itti. Luyindama bu kez de Marcao'ya sen hata yapıyorsun bu kez de ben yapayım dedi. Maçın pas yüzdesi yüzde 70-30'a gelebilir ama bu maç kazandırır mı bilinmez.'' diye konuştu.

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Terim'in Seri yerine Ömer Bayram'a forma vermesini yorumlayan Dilmen, ''Fatih Terim, Ömer Bayram'ı neden oynattığını açıkladı. Ancak plan uydu mu? Tartışılır... Oyun sık sık faullerle durdu. Galatasaray'ın sorunu pasla hücuma kalkarken pas hızının yavaş kalması.'' dedi.





Nzonzi'yi eleştiren Dilmen, ''Maç bireysel yeteneklere kaldı. Kime kaldı, Emre Mor'a. Emre Mor dener ve penaltı yapabilir. Fransa Milli Takımına giden Nzonzi ilk yarıda var mı, yok mu, görmüyoruz. Fernando Reges çok sertti. Bastığını alıyordu, Nzonzi alışma aşamasında. Gerekirse çıkarırım. Ömer Bayram'ın kenara geleceğini düşünüyorum.'' dedi.

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Dilmen'in ikinci yarı değerlendirmeleri şu şekilde:

Maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nu eleştiren Dilmen, ''Bu VAR bir Türkiye'de işe yaramıyor. İlk haftalar iyi gidiyormuş gibi hava yaratıldı ama görüyoruz işte, fragman bitti. Çok acayip bir sezon olacak. Hakemler darmadağın. 2 saatten fazla sürüyor maçlar, incelemeler dakikalar sürüyor. Bir sürü kişi yönetiyor ama olmuyor. Günahlarını da almayayım ama kasti hatalar da yapıyorlar. Geçen sene hata yapan 2 hakeme artık maç yönetilmiyor. Bak böyle yaparsanız böyle olur denildi. Hakemlerin hepsi bu psikoloji ile maçlara çıkıyor. Henrique'ye ikinci sarı kartı 40 metreden verdi. Kafaya takmış çünkü. Çok net, tartışmasız bir ikinci sarı kart ise göster diyor kural. Ben sana kart gösteriyorum diye geldi. Dağılmış zaten kafa olarak. Ben böyle rezalet görmedim. Bir sürü göz var ama dikkat yok! Türk futbolunda hakemlerin mental açıdan hazırlanma şansları yok" dedi.

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