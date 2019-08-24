Rıdvan Dilmen sert çıktı: Anlamış değilim!

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk olurken karşılaşma Sarı-Lacivertliler'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

'Onu anlamış değilim!'

Dirar'ın sol bek oynamaması gerektiği ifade eden Dilmen, ''Crivelli, Jailson'un içinden geçti. Jailson koşarken yanlış bir dönüş yaptı. Crivelli o golü bilerek mi attı çok merak ettim, inanılmaz bir vuruş yaptı. Dirar neden sol bek, onu da anlamış değilim!'' dedi.

'Serdar Aziz sağlamsa oynayacak'

Stoper tercihinin Serdar Aziz'den yapılması gerektiğini belirten futbol adamı, ''Serdar Aziz sağlamsa oynayacak. Neticede gerçek stoper. Hatta Sadık da oynayacak. Dediğim gibi Fenerbahçe 4 savunmacısının 3'ü orta saha.'' ifadelerini kullandı.

'Luiz Gustavo bu akşam gelecek deniyor'

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Gustavo transferi ile ilgili konuşan Dilmen, ''Luiz Gustavo bu akşam gelecek deniyor. Duyduklarımız bu. Ali Bey'in öncelik verdiği oyuncu, bu transferi çok istiyor." dedi.

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'50 milyon euro getirirse şaşırma!'

"Fenerbahçe kesinlikle 12'ye 11 oynuyor. Vedat Muriqi diye bir oyuncu var. Bu adam bir tek İstiklal Marşı'nda duruyor. Günümüz şartları için çok verimli, ucuza alınmış bir oyuncu. Sanki annesi Kadıköy’de doğum yapmış ki daha sezonun ikinci haftasında Fenerbahçe taraftarının kalbine girdi. Fenerbahçe, son 15 yılın santrforunu aldı! Kimler geldi, kimler geçti. Muriqi, yarın öbür gün sana 50 milyon euro getirirse şaşırma!"

"Fenerbahçe sol stoper ve bek oynayabilen bir oyuncu almak durumunda. İlk ihtiyaç ön libero değil"

"Başakşehir küme düşmeye falan oynamaz. İki maçta sıfır çeken Başakşehir, ligi ilk 5 içinde tamamlar diye düşünüyorum. Başakşehir’in zaten ortam gereği coşku problemi var. Büyük takım ve büyük kulüp arasında çok fark var"



