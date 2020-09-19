Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Misli.com'un sunduğu "%100 Futbol" programında Beşiktaş - Antyalyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi.

"Beşiktaş, 135 dakikada hiç pozisyon vermedi. PAOK maçında 35 dakikada 10 tane pozisyon vermişti. Beşiktaş biri Trabzonspor deplasmanı, diğeri geçen sezon 17 maçta sadece 2 maç kaybeden öz güvenli bir takıma karşı pozisyon vermeden oynuyorsunuz. Kaybetmeyi unutmuş bir takım Antalyaspor ama öyle bir durum oldu ki açık oynayan, gümbür gümbür giden Beşiktaş'tan sakin kontrollü bir oyuna geçtiler. Bu durumda Sergen Yalçın'ın artısı..."

"Beşiktaş'ın bir dezavantajı oldu. Atiba ve Dorukhan oyunun iki yönünü de oynayan oyuncular, ikisi de sarı kartı oldu. Dikkatli oynayan kalecisinden dikkatli oynayan golcüsüne kadar Beşiktaş var. Antalyaspor da Orgill'in ikinci yarı oyuna gireceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ta ise ikinci yarıda Ljajic oyuna Dorukhan ve Mensah'ın yerine girecektir"

" Beşiktaş'ta ilk yarıda beğendiğim en iyi oyuncu Boyd'du. Şunu da söyleyelim 1-0 yeterli mi bence değil"