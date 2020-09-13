Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın yeni golcüyü söyledi

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ilk hafta maçının ardından konuştu. Misli.com'un sunduğu %100 Futbol' programında ilk yarıyı değerlendiren Dilmen, maç öncesi Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmede aldığı bilgiye göre Beşiktaş'ın yeni golcüsünün Kalinic olacağını ifade etti.

"Sergen Yalçın kardeşimizi 'geçmiş olsun' diye aradım, tabii maçı da konuştuk. Stratejiden bahsetti bana. Dedi ki 'PAOK maçı bize yaradı. Çünkü, çok fena yaptılar savunma arkası koşularını'

"Orta saha yol geçen hanı gibiydi. İki takımın kadrosu da dev kadro değil. Bu kadrolar Anadolu takımlarındaki kadrolar birkaç oyuncu çıksa... İlk yarıyı izlemeyenler hiçbir şeyi kaçırmadı"

"Kalinic’i alıyoruz dedi"

Rıdvan Dilmen sözlerine "Sergen hoca telefonda bana Kalinic’i alıyoruz dedi. Josef ile anlaştıklarını ve Nazım Sangare ile de ilgilendiklerini söyledi. Kalinic'i büyük ihtimalle alıyorlar" şeklinde devam etti.Kalinic’i alıyoruz dedi

"Trabzonspor demoralize olmuş"

"Trabzonspor, geçen yıl sezon sonuna en iddialı takım olarak girerken, şampiyonluğu kaybedip Avrupa'dan da olunca demoralize olmuş. İç sorunlarını gideremedi. Sol bek gitti, sol bek yok"







