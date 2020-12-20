Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın, hiç kompleks yapmadı.

Beşiktaş 'ın Erzurumspor'u 4-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Beşiktaş, haklı bir galibiyet elde etti. Alanyaspor mağlubiyeti dışında son dönemdeki zor maçlarını kazandı. Bugün de rakiplerinin kaybettiği haftada önemli bir galibiyet aldı. Sergen Yalçın'ın bir formatı var. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın orta sahasında önemli bir detay söylemiştik. Bugün Beşiktaş'ta hücuma dönük orta sahalar aynı zamanda savunmaya da dönebiliyor. Çift yönlü bir orta sahası var. Sergen Yalçın, hiç kompleks yapmadı. Rıdvan Yılmaz iyi oynadığı için kendi transferi N'Sakala'yı oynatmıyor." dedi.

Dilmen ayrıca, "Beşiktaş'ta fikstür antrenör kovdururdu, adınız efsane Sergen Yalçın bile olsa. Bu zor periyotta Sergen Yalçın olmanın oyuncunun üzerinde etkisi var. Fenerbahçe'de mesela oyuncular bu hocayla gitmez diye düşünüyor, hoca zaten gidecek diyorlar, onu görüyorum" dedi.

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