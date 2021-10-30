Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor. TRT Spor'da %100 Futbol programında Rıdvan Dilmen, ilk yarıyı değerlendirdi.

Dilmen'in ilk yarı değerlendirmesi şöyle;

Futbol öyle bir oyun ki, ne kadar taktiğinizi maç öncesi oyuncularınıza söyleseniz bile öyle bir gol olur ki, sonsuza vurdu Soner. Öyle bir yere gitti ki top. Kalecinin yapacağı hiçbir şey yok. İkinci golde Altay'ın hatası olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe oyunun son bölümünde rakibin üstüne gelmeye çalıştı. 2-0 hiç sevmediğim skordur. 3'üncüyü yerseniz fena olursunuz. Fenerbahçe'nin maça ortak olabileceğini düşünüyorum. 65-70'e kadar gol bulursa Konya'yı arkaya iter. 3 tane 1 kişiyi tutan oyuncu var Fenerbahçe'de. O 1 oyuncu, 3 stoperin arasında iki kez pozisyona girdi. Hepsi birbirine bırakıyor. Fenerbahçe formatı bugün de değiştirmezse bir daha değiştirmez.

İyi futbol , iyi futbolcuyla, doğru düzende oynanır. Fenerbahçe'de iyi futbolcular, doğru düzen dışarıda. Yanlış düzen saha içinde. Serdar Dursun, Fenerbahçe'nin santrforu değil.