Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısını konuk ekip Beşiktaş 2-1 önde kapattı.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, ilk 45 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

''Bir dakika maçtan gözümüzü ayıramadık''

İki takımın da iyi mücadele ettiğini belirten Dilmen, "İlk 8 dakikada iyi bir oyun ve iyi bir maç olacağı belliydi. Zemin muazzam. Rizespor devre arası transferleriyle çok güçlendi. Her yerde açık futbol oynuyorlar. Şenol Hoca'nın Milli Takım açıklandıktan sonraki üçüncü maçı. Çok etkilendiklerini söyleyemem. İki takımı da tebrik ederim. Bir dakika maçtan gözümüzü ayıramadık. Her an her şey olabilir. Rizespor'un etkili pozisyonları var. Beşiktaş'ta Lens'in biraz daha oyunda olması lazım. Rizespor, Medel, Atiba ve Dorukhan orta sahasına karşı iyi oynuyor, pas yapıyor." diye konuştu.

''Şenol Hoca'yı uyarmak isterim''

Sarı kart sınırında olan Medel'in risk alamadığını ifade eden ünlü futbol adamı, "Sanki Rizespor 2-1 önde gibi konuşuyoruz ama Beşiktaş'ın 6 şutu da kaleyi bulmuş. Keşke Bülent Yıldırım, Arda Kardeşler'i çağırsaydı ve Vida'nın itildiği pozisyona baksalardı. Pozisyon gri. O pozisyon, VAR'a gitmeyi hak eden bir pozisyondu. Şenol Hoca'yı uyarmak isterim, Caner Erkin'e destek lazım. Medel sınırda olduğu için sanırım biraz risk almadan oynuyor." ifadelerini kullandı.